Главы Олимпийских комитетов России, Японии и Южной Кореи примут участие в ВЭФ-2019

ТАСС, 2 августа. Президенты Олимпийских комитетов России, Южной Кореи и Японии примут участие в работе V Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.

В сессии "Олимпизм и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): взаимное влияние" примут участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, президент Олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хын и спортивный директор оргкомитета "Токио-2020" Кодзи Мурофуси. Также в сессии будет участвовать заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Пере Миро.

В рамках ВЭФ-2019 также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Олимпийскими комитетами России и Японии.

"Восточный экономический форум стал мощной, продуктивной площадкой для обсуждения развития ключевых отраслей региона и реализации крупных межнациональных проектов. В спортивной области нет более масштабных и значимых соревнований, чем Олимпийские игры, которые способны оказывать существенное влияние на решение политических, экономических, социальных вопросов, служить делу мира, прогресса, взаимной интеграции культур и сближению народов, - сказал Поздняков. - С учетом того, что с 2018 по 2022 год Игры принимают государства АТР, для нас ВЭФ является отличной возможностью для расширения взаимодействия с национальными олимпийскими комитетами и оргкомитетами стран-хозяек".

"Мы планируем подписать во Владивостоке соглашение о сотрудничестве с НОК Японии, - продолжил Поздняков. - Это очень важный момент, который позволяет оптимизировать подготовку наших спортсменов - кандидатов на участие в Олимпиаде-2020, качественно и эффективно реализовать основные проекты и программы, акцентированные на достижение максимальных результатов. И самое, пожалуй, главное, что такой формат взаимодействия переводит наши отношения с коллегами в формат доверительного, конструктивного диалога по всем актуальным вопросам".

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.