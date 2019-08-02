Черчесов назвал первенство ЮФЛ хорошей возможностью для молодежи проявить себя

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Соревнования в рамках Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) являются хорошей площадкой для того, чтобы игроки после окончания спортивных школ могли проявить себя. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Решение о создании Юношеской футбольной лиги было одобрено исполкомом Российского футбольного союза (РФС), который состоялся 11 апреля. В первом турнире примут участие 12 команд, которые имеют наибольший рейтинг среди школ и академий - туда войдут клубы Российской премьер-лиги, а также школы, которые не представлены ни в Футбольной национальной лиге, ни в Профессиональной футбольной лиге. По мнению президента РФС Александра Дюкова, являющегося инициатором создания турнира, с сезона-2020/21 число команд может быть увеличено.

"ЮФЛ будет обязательно находиться в поле зрения тренеров молодежной и юношеских сборных, это хорошая площадка для того, чтобы проявить себя игрокам в период окончания спортивных школ. Достаточно много известных игроков уровня сборной именно в 17-летнем возрасте начали заявлять о себе. Поэтому желаю всем участникам успешного выступления, а лиге - развития как в организационном, так и в спортивном плане", - сказал Черчесов.

По словам тренера, создание ЮФЛ является первым этапом в системе реформирования детско-юношеского футбола. "Насколько мне известно, в дальнейшем планируется создание аналогичных лиг и в других возрастных категориях. На мой взгляд, уровень соревнования, где предстоит играть лучшим командам страны этого возраста, обязательно будет способствовать прогрессу молодых футболистов. Конкурентная среда всегда является фактором роста, и здесь как раз тот случай, когда об этом можно уверенно говорить", - подчеркнул Черчесов.

Первый сезон ЮФЛ стартует 2 августа и завершится в мае 2020 года.