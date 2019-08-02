"Спартак" объявил о переходе футболиста Ларссона

ТАСС, 2 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Ларссон перешел в "Норрчёпинг" в январе 2018 года из голландского НЕКа, сумма трансфера составила €500 тыс. В нынешнем сезоне чемпионата Швеции Ларссон провел 16 матчей за "Норрчёпинг", забив 11 голов и отдав одну голевую передачу. За сборную Швеции форвард провел два матча и не отметился результативными действиями. Ларссон является сыном бронзового призера чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции Хенрика Ларссона.

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка.