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Летние олимпийские виды спорта

Российский пловец Морозов победил на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира

Второе место занял японец Синри Сиоура, третье - американец Майкл Эндрю
Владимир Морозов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Владимир Морозов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 2 августа. Россиянин Владимир Морозов выиграл заплыв на дистанции 50 м вольным стилем на первом этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Токио. Он преодолел дистанцию за 21,56 секунды.

Второе место занял японец Синри Сиоура (21,92), третье - американец Майкл Эндрю (21,94).

Морозов является трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года, 20 медалей (девять золотых, 10 серебряных, одна бронзовая) мировых первенств на короткой воде, семь (2-4-1) наград чемпионатов Европы и 16 медалей (10-5-1) первенств Европы на короткой воде. На Универсиаде 2013 года Морозов выиграл четыре золотые, серебряную и бронзовую награды.

На завершившемся в Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта россиянин завоевал серебро в составе российской команды в эстафете 4х100 м вольным стилем и бронзу - в комбинированной эстафете 4х100 м. В финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем он занял четвертое место. 

Россиянка Виталина Симонова финишировала восьмой в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом, показав время 2.27,15 секунды. Победу одержала южноафриканка Татьяна Шонмейкер (2.22,35).

Этап Кубка мира в Токио завершится 4 августа.

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