Овечкин: назначение Кудашова пойдет на пользу сборной России по хоккею

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Назначение Алексея Кудашова главным тренером сборной России по хоккею пойдет на пользу национальной команде. Такое мнение ТАСС высказал форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" и сборной России Александр Овечкин.

10 июля Кудашов сменил Илью Воробьева в должности главного тренера сборной России и петербургского СКА.

"Хорошо ли я его знаю? Я играл с ним, - заявил Овечкин. - Надеюсь, [сборной] пойдет на пользу [назначение Кудашова]". Овечкин и Кудашов выступали вместе в московском "Динамо" с 2001 по 2004 год.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского "Локомотива". Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил в серии СКА (0-4).