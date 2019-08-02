Российский центровой Мозгов надеется вернуться в НБА в следующем году

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов рассчитывает вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) в следующем году. Об этом он рассказал ТАСС.

31 июля Мозгов подписал однолетний контракт с подмосковными "Химками". В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон НБА и не сыграет на Кубке мира в составе сборной России.

"В контракте с "Химками" есть пункт, что я могу вернуться в НБА после сезона. Я очень хочу вернуться. Как бы я ни любил "Химки", Евролигу и Единую лигу ВТБ, НБА - это самая сильная лига в мире, хочется играть там".

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года, за которые должен был получить $64 млн, это соглашение сделало его самым высокооплачиваемым российским спортсменом. В 2017 году "Лейкерс" обменяли центрового в "Бруклин", которые через сезон отправили его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил его.