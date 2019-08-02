Дюков: Юношеская футбольная лига станет местом притяжения юных игроков и болельщиков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уверен, что Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) станет местом притяжения юных игроков и болельщиков. Об этом говорится в пресс-релизе РФС, посвященном старту турнира.

Решение о создании ЮФЛ было одобрено исполкомом Российского футбольного союза (РФС) 11 апреля. В первом турнире примут участие 12 команд, которые были выбраны экспертами РФС на основании сводного рейтинга футбольных школ с учетом результатов, достигнутых в финальных турнирах юношеского первенства России, а также представительства в сборных России. За первый трофей поборются московские "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо", "Чертаново" и "Строгино", "Зенит" и СШОР "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Краснодар", казанский "Рубин", подмосковный "Мастер-Сатурн" и "Академия Коноплева" из Самарской области. Сезон лиги завершится в мае 2020 года, а победитель получит право представлять Россию в Юношеской лиге УЕФА.

"Создание ЮФЛ - это реализация одного из стратегических решений, принятых РФС в рамках развития детско-юношеского футбола, важная часть нашей новой пирамиды по подготовке резерва. Для 16-17 летних ребят нужен был турнир, в котором они могли получать регулярную соревновательную практику высокого уровня в течение года и прогрессировать. Кроме того, мы уверены, что лига станет особенным явлением в футбольной жизни, местом притяжения юных футболистов и болельщиков", - отметил Дюков.