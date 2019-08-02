Новичок ФК "Зенит" Малком готов выйти на поле в матче с "Краснодаром"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Новичок футбольного клуба "Зенит" полузащитник Малком рассказал, что готов сыграть уже в субботу в матче четвертого тура чемпионата России с "Краснодаром". Об этом он рассказал журналистам на своей презентации.

"Зенит" объявил о подписании пятилетнего контракта с 22-летним игроком в пятницу. Матч с "Краснодаром" команда проведет 3 августа.

"Считаю себя готовым [к сезону]. Готов играть завтра, я ранее уже провел на поле 90 минут. Если тренер выберет на игру завтра, то, конечно, готов играть", - сказал Малком.

По словам главного тренера "Зенита" Сергея Семака, высока вероятность, что бразилец попадет в заявку на матч. "Для любого игрока вероятность выхода на поле достаточно большая, тем более для Малкома. Естественно, посмотрим, проанализируем и надеемся, что он сможет принять участие в игре. А сколько он по времени сыграет, будем решать завтра", - подчеркнул тренер.