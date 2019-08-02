Цорн: ФК "Спартак" еще пополнят новички этим летом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Трансферная кампания футбольного клуба "Спартак" еще не завершена. Об этом журналистам на презентации новичков клуба рассказал генеральный директор столичного клуба Томас Цорн.

В пятницу красно-белые представили новичков - среди них полузащитник Резиуан Мирзов и нападающие Андре Шюррле, Йордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

"Команда формируется - многие покинули команду, многие пришли. Сегодня мы представляем четырех новичков. Это еще не конец, будут еще новички", - сказал Цорн.

Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге закроется 2 сентября.