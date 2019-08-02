Гендиректор "Спартака" считает, что команда выйдет на пик формы к сентябрю

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" должны выйти на пик формы к сентябрю. Такое мнение журналистам на презентации новичков клуба высказал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.

"Спартак" в трех стартовых турах чемпионата России набрал 4 очка и занимает 10-е место в таблице. В летнее трансферное окно клуб приобрел восемь игроков, при этом покинули команду 10 футболистов. В частности, ушли полузащитник Фернандо и нападающие Луис Адриано и Зе Луиш.

"Команда формируется, на пик она выйдет к сентябрю, ребятам еще нужно сыграться. Но надеюсь, что она будет готова уже к дерби с ЦСКА", - сказал Цорн.

Ближайший матч "Спартак" - ЦСКА пройдет 19 августа на "Открытие-Арене".