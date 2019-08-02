Руис отказался проводить бой-реванш с Джошуа в Великобритании

ТАСС, 2 августа. Мексиканский боксер Энди Руис отказался от проведения реванша боя против британца Энтони Джошуа на территории Великобритании. Слова мексиканца приводит вещательная корпорация Би-би-си.

Первый поединок между 29-летним Джошуа и его ровесником Руисом прошел 1 июня в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон сквер гарден", британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF (2016-2019), WBA (2017-2019) и WBO (2018-2019). Это был первый поединок за пределами Великобритании для Джошуа. Его промоутер Эдди Хирн заявил, что бой-реванш пройдет в Великобритании.

"Реванш боя состоится не в Великобритании, - заявил Руис. - Моя команда и команда Джошуа обсуждают детали предстоящего боя. Я бы хотел вновь выйти на ринг на стадионе "Мэдисон сквер гарден", также я не против провести бой в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе или в Лас-Вегасе. О месте предстоящего поединка вы узнаете скоро, он точно состоится в этом году".

В профессиональной карьере Джошуа провел 23 боя, одержав 22 победы (21 нокаутом) и потерпев одно поражение. Руис провел 34 боя, одержав 33 победы (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.