Бывший игрок "Челси" Макелеле стал специалистом по работе с молодежью в клубе

ТАСС, 2 августа. Бывший французский полузащитник английского "Челси" Клод Макелеле вернулся в команду на должность технического специалиста по работе с молодыми игроками. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

46-летний Макелеле будет работать с игроками академии "Челси", наблюдать за их развитием как на тренировках, так и во время игр. Также в его обязанности войдет работа с игроками, находящимися в аренде, регулярное наблюдение за ними и консультирование по результатам сыгранных встреч.

"Я счастлив вернуться домой, - заявил Макелеле. - "Челси" дал мне многое, и сейчас я хочу помочь молодым игрокам, которые мечтают о карьере профессионального футболиста. Я намерен использовать весь мой опыт, чтобы помочь им стать профессионалами в каждом аспекте, и с нетерпением ожидаю начала работы".

"Мы очень рады возвращению Макелеле, - отметила директор "Челси" Марина Грановская. - Он провел пять великолепных лет в составе клуба. Длительная и успешная карьера игрока в сочетании с менталитетом победителя и тренерским опытом работы в последние годы делают Макелеле идеальным кандидатом для работы с молодежью. Он станет ценным специалистом как для нашей академии, так и для тренерского штаба главной команды".

Последним местом работы Макелеле был бельгийский "Эйпен", где он занимал пост главного тренера команды с 2017 года. В июне нынешнего года он покинул клуб. В прошедшем сезоне "Эйпен" финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

В составе "Челси" Макелеле дважды побеждал в чемпионате Англии (2004/05, 2005/06), стал обладателем Кубка Англии (2006/07), Кубка лиги (2004/05, 2006/07) и Суперкубка Англии (2005).