Тренер мексиканских волейболисток не ожидал от сборной России такой хорошей игры на приеме

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Женская сборная Мексики по волейболу и ее тренерский штаб не ожидали от россиянок такой хорошей игры на приеме в первом матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Об этом журналистам в пятницу рассказал главный тренер сборной Мексики Гарсия Торрес.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:13, 25:8, 26:24) в пользу россиянок. В другом матче группы Е сборная Южной Кореи переиграла команду Канады со счетом 3-1. Во втором туре сборная России встретится с командой Канады, мексиканские волейболистки сыграют против южнокорейских спортсменок, оба матча состоятся в субботу. Все матчи группы Е пройдут в Калининграде.

"Это был трудный матч для нас, российская команда продемонстрировала отличный прием мяча. Мы немного не ожидали этого. К третьему сету нам удалось наладить прием и связующую игру, поэтому получилось сыграть неплохо в конце встречи, - отметил специалист. - Завтра нас ждет сложная игра, но если нам удастся наладить игру в приеме, то матч получится хорошим".

После первого тура в группе Е сборные России и Южной Кореи имеют по три очка, команды Канады и Мексики - 0 очков.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.

Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Соревнования пройдут в Токио с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.