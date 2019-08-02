Предсезонный хоккейный турнир с участием ведущих команд КХЛ стартует в Сочи

ТАСС, 3 августа. Традиционный предсезонный турнир с участием олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) и ряда ведущих клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует в субботу в Сочи. Матчи пройдут во дворце спорта "Большой", который вмещает чуть более 12 тыс. зрителей.

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше сыграли "Сочи", московский ЦСКА, петербургский СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах.

Во всех розыгрышах, помимо "Сочи", принимали участие СКА и олимпийская сборная России, выступят они и на предстоящем турнире. По разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА. В этом году Сочи также посетят ярославский "Локомотив", омский "Авангард" и рижское "Динамо". Для клубов предстоящий турнир станет первым перед началом нового чемпионата КХЛ.

Соревнования пройдут с 3 по 8 августа. Участники сыграют неполный круг, каждая команда проведет по 4 матча. Места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков во всех встречах.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангардом".