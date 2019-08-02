Четырьмя субботними матчами стартует четвертый тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 августа. Программа четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. Екатеринбургский "Урал" примет "Ростов", самарские "Крылья Советов" дома сыграют с московским "Локомотивом", в столичном дерби сойдутся "Спартак" и "Динамо", а петербургский "Зенит" проведет домашний поединок с "Краснодаром".

В 14:00 мск в Екатеринбурге стартует матч между "Уралом" и "Ростовом". Хозяева успешно начали сезон, дома выиграв у "Уфы" (3:2) и грозненского "Ахмата" (3:0). Впечатление от игры команды Дмитрия Парфенова смазало гостевое поражение от "Динамо" (0:2). Соперник у уральцев будет очень серьезный - на старте сезона "Ростов" набрал семь очков и в турнирной таблице идет на втором месте.

В прошлом сезоне ростовчане дома обыграли "Урал" со счетом 2:1, а гостевой поединок завершился вничью - 1:1. Существенных потерь составы обеих команд не понесли. Встречу обслужит судейская бригада под руководством Станислава Васильева (Ижевск).

На "Самара-Арене" местные "Крылья Советов" примут "Локомотив", встреча начнется в 16:30 мск. Начало сезона для обеих команд нельзя назвать успешным - железнодорожники, являющиеся вице-чемпионами страны, набрали всего четыре очка в трех играх. "Крылья Советов" обнадежили болельщиков, обыграв ЦСКА (2:0), но далее коллектив Миодрага Божовича уступил тульскому "Арсеналу" (2:3) и "Уфе" (1:2). Предстоящая встреча будет очень важной для самарцев и москвичей, так как в случае поражения волна критики может обрушиться на главных тренеров с удвоенной силой.

"Локомотив" не сможет рассчитывать на травмированного форварда Джефферсона Фарфана. Под вопросом участие в матче целой группы защитников - Бенедикта Хёведеса, Соломона Кверквелии и Дмитрия Живоглядова. "Крылья Советов" же смогут рассчитывать на всю обойму игроков, а особое внимание будет приковано к лучшему бомбардиру чемпионата Александру Соболеву. Главным арбитром встречи назначен Евгений Турбин (Дмитров).

Возможные дебюты Шюррле и Малкома

Одним из центральных матчей тура станет столичное дерби между "Спартаком" и "Динамо", игра пройдет на "Открытие-Арене" и начнется в 19:00 мск. Красно-белые сейчас являются самой обсуждаемой командой чемпионата. Расставшись с целой группой ключевых игроков (Луис Адриано, Фернандо, Зе Луиш) и оперативно купив на их место несколько футболистов (Андре Шюррле, Йордан Ларссон, Эсекьель Понсе), "Спартак" фактически заложил фундамент новой команды. До завершения трансферного окна красно-белые планируют сделать еще несколько приобретений.

"Динамо" тоже наверняка получит дополнительное усиление, так как перед клубом поставлена задача попасть по итогам сезона в зону еврокубков. Предстоящий матч может стать отличной площадкой для того, чтобы новички обеих команд показали себя с хорошей стороны. На встрече будет работать судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

Игровой день завершится в Санкт-Петербурге, где "Зенит" примет "Краснодар". Матч начнется в 21:30 мск, арбитром назначен Алексей Еськов (Москва). В этой игре "Зенит" может презентовать болельщикам главную трансферную бомбу этого лета - бывшего нападающего "Барселоны" Малкома, который был приобретен у испанского гранда за €40 млн. Команда Сергея Семака получила футболиста для решения самых высоких задач, готового сыграть уже в субботу.

Матчи "Краснодара" показывают, что коллектив Мурада Мусаева находит необходимый ритм. Новые футболисты притираются друг к другу, доказательством этому является уверенная и красивая победа над "Сочи" (3:0). Матч против "Зенита", который пока идет без потерь в чемпионате России, станет хорошей возможностью для южан доказать свои амбиции на лидерские позиции в РПЛ.