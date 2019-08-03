СМИ: "Реал" может предложить ПСЖ нескольких футболистов за Неймара

ТАСС, 3 августа. Испанский футбольный клуб "Реал" может включить в сделку по бразильскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару нескольких футболистов команды, среди которых значится обладатель Золотого мяча 2018 года - хорватский полузащитник Лука Модрич. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский телеканал Sky Sport.

По информации источника, многие из тех игроков, кто может быть включен в сделку по Неймару, не хотят переходить в ПСЖ. Французский клуб намерен осуществить трансфер бразильца до 10 августа. Ранее сообщалось, что Неймар отказывается играть за ПСЖ и ждет предложение о переходе от своей бывшей команды - испанской "Барселоны".

Бразилец перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019), завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу - Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).

За национальную команду футболист провел 97 матчей и забил 60 мячей. Он является третьим бомбардиром в истории сборной, лидирует Пеле (77 мячей), на втором месте идет Роналдо (62 гола). Неймар стал победителем (2016) и серебряным призером Олимпийских игр (2012), а также выигрывал Кубок конфедераций (2013).