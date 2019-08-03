СМИ: ФК "Наполи" близок к приобретению нападающего ПСВ Лосано

ТАСС, 3 августа. Итальянский футбольный клуб "Наполи" близок к приобретению 24-летнего мексиканского нападающего голландского ПСВ Ирвинга Лосано. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Corriere dello Sport.

Неаполитанский клуб готов заплатить за мексиканца €42 млн. По оценке немецкого портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет €40 млн. Переговорам между сторонами способствовал вылет ПСВ из Лиги чемпионов на этапе квалификации от швейцарского "Базеля".

В сезоне-2018/19 ПСВ стал серебряным призером чемпионата Нидерландов, Лосано провел за голландский клуб 40 матчей, забив 21 мяч и отдав 12 голевых передач. Ранее он выступал за мексиканский клуб "Пачука".

В составе сборной Мексики Лосано сыграл 35 матчей, отметившись девятью голами и четырьмя результативными передачами.