Бывший футболист "Зенита" Лодыгин стал игроком турецкого "Газиантепа"

ТАСС, 3 августа. Бывший вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрий Лодыгин подписал контракт с турецким "Газиантепом". Об этом сообщает пресс-служба турецкой команды.

Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Лодыгин, также имеющий греческое гражданство, с января выступал на правах аренды в пирейском "Олимпиакосе". Футболист провел четыре встречи во всех турнирах и пропустил шесть мячей, став серебряным призером чемпионата Греции.

Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 года, в его составе стал двукратным чемпионом России (2014/15, 2018/19), обладателем Кубка России (2015/16) и дважды - Суперкубка России (2015/16). В составе сборной России он провел 11 матчей, в которых пропустил четыре гола.

Сезон-2019/20 чемпионата Турции стартует 18 августа, в первом туре "Газиантеп" на выезде сыграет с "Фенербахче". В прошлом сезоне "Газиантеп" занял пятое место во втором по силе дивизионе чемпионата Турции и вышел в суперлигу по результатам плей-офф.