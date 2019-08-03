СМИ: Бен-Арфа близок к переходу в ФК "Сампдория"

ТАСС, 3 августа. Французский футболист Хатем Бен-Арфа может перейти в итальянскую "Сампдорию". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Foot Mercato.

Руководство генуэзского клуба уже ведет переговоры с 32-летним нападающим, который является свободным агентом после окончания контракта со своим прошлым клубом, французским "Ренном". Кроме "Сампдории" на игрока претендует турецкий "Фенербахче". В сезоне-2018/19 за "Ренн" Бен-Арфа сыграл 41 матч, забив девять мячей и отдав шесть результативных передач, и стал обладателем Кубка Франции.

Ранее француз выступал за ПСЖ, "Ниццу", "Марсель" и "Лион", а также английские "Ньюкасл" и "Халл".