Бывшая чемпионка UFC Жустино покинет организацию

ТАСС, 3 августа. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что освободит от контракта бывшую чемпионку организации в полулегком весе Кристин Жустино по прозвищу Сайборг. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Washington Post.

Решение Уайта связано с нежеланием 34-летней бразильянки проводить бой с нынешней чемпионкой UFC в полулегком весе 31-летней Амандой Нуньес.

"Я собираюсь освободить ее от контракта, - заявил Уайт. - Больше ей не будет сделано каких-либо предложений. Она может идти в Bellator или любую другую организацию. Сегодня же мой юрист отправит команде Жустино письмо о том, что она свободна".

В профессиональной карьере Жустино одержала 20 побед (17 досрочно) и потерпела два поражения.