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Футбол в России

СМИ: футболист "Зенита" Мак может перейти в "Бешикташ"

Словак выступает за российский клуб с лета 2016 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Словацкий футболист петербургского "Зенита" Роберт Мак может покинуть команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на турецкий портал Vatan.

"У нас есть предложение из "Бешикташа", но оно не единственное, - заявил агент игрока Юрас Венглос. - Мак - очень ценный футболист, так что предложения поступают со всей Европы. После трансфера Малкома в "Зенит" для Мака станет тяжелее выбить место в команде. Так что в данный момент мы подыскиваем место, где бы он играл на первых ролях, решение будет принято уже в ближайшее время".

Трансферная стоимость 28-летнего словака, согласно порталу Transfermarkt, составляет €4,5 млн.

Мак перешел в "Зенит" летом 2016 года. Вместе с клубом словак становился чемпионом России и обладателем Кубка России. Он провел 63 матча, забив 12 мячей и сделав 10 результативных передач. В составе сборной Словакии Мак провел 50 матчей, отметившись 11 голами.

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