Бегуны Лейман и Букина второй год подряд выиграли Сибирский международный марафон

ОМСК, 3 августа. /ТАСС/. Легкоатлеты Андрей Лейман из Краснодара и Евдокия Букина из Челябинска второй год подряд стали победителями Сибирского международного марафона, сообщили в субботу в пресс-службе Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Дистанцию 42 км 195 метров они преодолели за 2 часа 19 минут 55 секунд и 2 часа 35 минут 50 секунд соответственно. Лейман стал трехкратным победителем Сибирского марафона.

"На последних километрах я прекрасно понимала, что все решится на финише. Было очень тяжело, но я видела, что моей сопернице тоже не просто. И на последних 800 метрах я собрала все свои оставшиеся силы и финишировала первой", - приводит пресс-служба слова Букиной.

В этом году в марафоне на четырех дистанциях - несоревновательные 3 км, 10 км, 21 км и полная марафонская дистанция 42 км 195 метров - приняли участие 6 925 бегунов из 24 стран мира. Впервые участников марафона сопровождала музыка Омского симфонического оркестра. Музыканты в течение почти трех часов исполняли концерт на Соборной площади, где проходил старт и финиш марафона. Расставленные на протяжении всей дистанции динамики транслировали музыку для бегунов.

Сибирский международный марафон, который проводится при поддержке правительства Омской области, входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Он проводится с 1990 года.