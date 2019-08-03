Около 55 тыс. зрителей ожидается на матче РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" ожидает, что матч четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" посетят около 55 тыс. болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербуржцев.

"На данный момент продано 52 300 билетов, - сообщили в пресс-службе. - Ожидаем 55-56 тыс. зрителей, с учетом 500 болельщиков гостевой команды".

Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что посещаемость матча против "Краснодара" будет близка к средней на "Газпром-Арене" (в среднем на играх "Зенита" на домашнем стадионе собирается 48 118 зрителей - прим. ТАСС). Клубный рекорд был установлен в мае 2019 года - тогда игру против ЦСКА (3:1) посетили 61 494 болельщика.

"Газпром Арена" - самый посещаемый стадион чемпионата России. По итогам сезона-2018/19 "Зенит" получил соответствующую награду от Российской премьер-лиги, тогда домашние игры сине-бело-голубых посетили 1 119 896 болельщиков. Кроме того, по итогам прошлого сезона петербуржцы вошли в топ-30 самых посещаемых команд Европы, заняв 26-е место (в среднем - 48 244 зрителя, у занявшей первое место дортмундской "Боруссии" - 80 841 болельщик).

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет на "Газпром Арене" в субботу, начало игры - 21:30 мск. После трех туров чемпионата России петербуржцы с девятью очками занимают первое место в турнирной таблице, их соперники с шестью очками располагаются на четвертой позиции.