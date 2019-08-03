Пловец Морозов завоевал две золотые медали во второй день этапа Кубка мира

ТАСС, 3 августа. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанциях 50 м на спине и 100 м вольным стилем во второй день первого этапа Кубка мира по плаванию. Соревнования проходят в Токио.

На дистанции 50 м на спине он показал время 24,53 секунды. Второе место занял американец Майкл Эндрю (24,87), третье - болгарин Никита Цмыг (25,06). На дистанции 100 м вольным стилем Морозов финишировал с результатом 48,12 секунды. Серебро завоевал американец Блэйк Пирони (48,43), бронзу - венгр Себастьян Сабо (48,45).

В пятницу, в первый день этапа Кубка мира Морозов победил на дистанции 50 м вольным стилем.

Также бронзовую медаль в заплыве на 100 м комплексным плаванием выиграла россиянка Виталина Симонова, эта медаль стала для нее первой на этом этапе Кубка мира.

Морозов является трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года, 20 медалей (девять золотых, 10 серебряных, одна бронзовая) мировых первенств на короткой воде, семь (2-4-1) наград чемпионатов Европы и 16 медалей (10-5-1) первенств Европы на короткой воде.

На завершившемся в Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта россиянин завоевал серебро в составе российской команды в эстафете 4х100 м вольным стилем и бронзу - в комбинированной эстафете 4х100 м. В финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем он занял четвертое место.