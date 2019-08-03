СМИ: ФК "Арсенал" рассматривает возможность аренды Коутиньо

ТАСС, 3 августа. Английский футбольный клуб "Арсенал" интересуется возможностью аренды полузащитника испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Marca.

В ближайшем будущем представителям клубов предстоит встретиться для обсуждения деталей возможной сделки.

Ранее "Барселона", рассматривая вероятные варианты продажи 27-летнего бразильца, хотела выручить около €100 млн. Однако из-за отсутствия спроса на услуги футболиста руководство клуба приняло решение отдать игрока в аренду за €25-30 млн.

Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн. В составе команды Коутиньо провел 78 матчей, 57 из которых - в стартовом составе, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач.

"Барселона" и "Арсенал" сыграют в товарищеском матче на Кубок Жоана Гампера, который традиционно проводится испанским клубом. Встреча пройдет на "Камп Ноу" 4 августа, начало - 21:00 мск.