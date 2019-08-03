"Ростов" сыграл вничью в матче РПЛ с "Уралом", сравняв счет за четыре минуты до конца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена".

У "Урала" голы забили Андрей Панюков (14-я минута) и Владимир Ильин (81). У "Ростова" отличились Элдор Шомуродов (67) и Бьорн Сигурдарсон (86).

В турнирной таблице "Урал" занимает третье место, имея в активе семь очков, "Ростов" расположился на второй строчке, набрав восемь баллов.

В пятом туре "Урал" на выезде сыграет с московским "Локомотивом" 11 августа, "Ростов" на следующий день дома примет самарские "Крылья Советов".