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Футбол в России

"Ростов" сыграл вничью в матче РПЛ с "Уралом", сравняв счет за четыре минуты до конца

Встреча завершилась со счетом 2:2
Болельщики "Ростова" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Болельщики "Ростова"
© Валерий Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена".

У "Урала" голы забили Андрей Панюков (14-я минута) и Владимир Ильин (81). У "Ростова" отличились Элдор Шомуродов (67) и Бьорн Сигурдарсон (86).

В турнирной таблице "Урал" занимает третье место, имея в активе семь очков, "Ростов" расположился на второй строчке, набрав восемь баллов.

В пятом туре "Урал" на выезде сыграет с московским "Локомотивом" 11 августа, "Ростов" на следующий день дома примет самарские "Крылья Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит33006-19
2Ростов42209-78
3Урал42118-67
4Рубин32103-17
5Краснодар32016-36
6ЦСКА32013-36
7Динамо31113-24
8Арсенал31116-64
9Локомотив31113-34
10Спартак31113-44
11Уфа31026-73
12Тамбов31024-43
13Ахмат31021-43
14Крылья Советов31025-53
15Оренбург30032-60
16Сочи30030-60
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