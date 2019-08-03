"Ростов" сыграл вничью в матче РПЛ с "Уралом", сравняв счет за четыре минуты до конца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена".
У "Урала" голы забили Андрей Панюков (14-я минута) и Владимир Ильин (81). У "Ростова" отличились Элдор Шомуродов (67) и Бьорн Сигурдарсон (86).
В турнирной таблице "Урал" занимает третье место, имея в активе семь очков, "Ростов" расположился на второй строчке, набрав восемь баллов.
В пятом туре "Урал" на выезде сыграет с московским "Локомотивом" 11 августа, "Ростов" на следующий день дома примет самарские "Крылья Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|3
|Урал
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|4
|Рубин
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|5
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|7
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|8
|Арсенал
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|9
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|10
|Спартак
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|11
|Уфа
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|12
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|13
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|16
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0