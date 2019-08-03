ПСЖ в рекордный девятый раз стал обладателем Суперкубка Франции по футболу

ТАСС, 3 августа. Футбольный клуб ПСЖ обыграл "Ренн" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок Франции и завоевал трофей в рекордный девятый раз и в седьмой - подряд. Встреча прошла в китайском Шэньчжэне.

В составе "Ренна" на 13-й минуте отличился полузащитник Адриен Юну. За ПСЖ отличился Килиан Мбаппе (57), на 73-й минуте победный гол со штрафного забил полузащитник Анхель ди Мария.

В заявке ПСЖ на матч отсутствовал 27-летний бразилец Неймар. Он прибыл на летний сбор ПСЖ с опозданием и неоднократно высказывался о том, что хочет продолжить карьеру в другом клубе.

ПСЖ стал рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Франции - девять. Восемь трофеев на счету "Лиона", по пять - у "Реймса" и "Сент-Этьена". ПСЖ неизменно выигрывает Суперкубок Франции с 2013 года.

Команды встречались в финале Кубка Франции сезона-2018/19, и тогда парижане уступили "Ренну" в серии пенальти (2:2, 5:6). Тот титул стал для "Ренна" первым с 1971 года, не считая победы во втором дивизионе чемпионата Франции в 1983 году.

Сезон-2019/20 чемпионата Франции стартует 9 августа матчем между "Монако" и "Лионом". "Ренн" проведет первую встречу чемпионата в гостях против "Монпелье" 10 августа, ПСЖ начнет защиту титула чемпиона страны 11 августа на домашнем стадионе матчем против "Нима".