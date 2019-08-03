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Футбол в России

СМИ: футболист АЗ Тил прибыл в Москву для подписания контракта со "Спартаком"

Ожидается, что полузащитник посетит матч чемпионата России "Спартак" - "Динамо"
Гус Тил (справа) EPA-EFE/TOM BODE
Описание
Гус Тил (справа)
© EPA-EFE/TOM BODE

ТАСС, 3 августа. Полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил прибыл в Москву для подписания контракта с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом сообщил портал Voetbal International.

По информации источника, 21-летний футболист посетит матч чемпионата России между "Спартаком" и московским "Динамо", который пройдет в субботу (начало - 19:00 мск). Отмечается, что в понедельник Тил пройдет медицинское обследование. Игрок подпишет четырехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера оценивается в €15 млн. Согласно порталу Tranfermarkt, стоимость Тила составляет €6 млн. Контракт игрока с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Тил с 2016 года выступает за АЗ. В прошедшем сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав семь голевых передач. В текущем сезоне Тил провел две встречи в квалификационных матчах Лиги Европы, не отметившись результативными действиями. АЗ прошел в третий квалификационный раунд, в котором сыграет против украинского "Мариуполя".

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