Игрок "Спартака" Айртон вышел на поле перед матчем с "Динамо" с новорожденным ребенком

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Айртон вышел на предматчевую церемонию перед домашней игрой четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" со своим сыном Тео, который родился месяц назад.

Встреча проходит в Москве на стадионе красно-белых. 22-летний бразильский защитник включен в стартовый состав своей команды. Перед стартовым свистком жена футболиста забрала сына и ушла с ним на трибуны.

Айртон выступает за "Спартак" с 2019 года, он провел за клуб 17 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.