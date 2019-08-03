"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" в матче Российской премьер-лиги

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 0:0 сыграл вничью со столичным "Динамо" в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), отыграв больше тайма в меньшинстве. Встреча, на которой присутствовали 34389 зрителей, прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

На 35-й минуте матча красную карточку за грубый фол против вратаря Антона Шунина получил нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии форвард Андре Шюррле дебютировал в РПЛ, выйдя на замену вместо полузащитника Джано Ананидзе в перерыве. За "Динамо" первый матч провел нападающий Клинтон Н'Жи, который на 67-й минуте заменил полузащитника Себастиана Шиманьского. Впервые в РПЛ сезона-2019/20 была зафиксирована нулевая ничья.

Лучшим игроком матча был признан вратарь "Спартака" Александр Максименко.

Эта ничья стала 18-й в противостоянии клубов в российской истории, всего команды провели между собой 58 матчей во всех турнирах - "Спартак" побеждал 29 раз, "Динамо" - 11. В прошлом сезоне оба матча остались за красно-белыми (дома - 2:1, на выезде - 1:0). Ранее нулевая ничья в матче этих клубов была зафиксирована в матче чемпионата России в 2006 году. В последний раз до этого удаление во встрече "Спартака" и "Динамо" случилось в 2012 году, тогда красную карточку получил полузащитник "Динамо" Кристиан Нобоа, та встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу красно-белых.

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, имея в активе пять очков. "Динамо" расположилось строчкой выше с тем же числом очков.

В пятом туре "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 11 августа, "Динамо" в тот же день дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом".

Ход матча

На построении составов перед матчем защитник "Спартака" Лукас Айртон вышел со своим новорожденным ребенком. Также перед стартовым свистком прошла церемония награждения защитника Георгия Джикии, полузащитников Романа Зобнина и Резиуана Мирзова, которые вошли в список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона-2018/19.

Игру посетил нидерландский полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил, который по данным СМИ, должен в ближайшее время подписать соглашение со "Спартаком". Также на матч приехал шведский нападающий Йордан Ларссон, который в пятницу официально стал футболистом "Спартака".

Первый опасный момент в матче случился на третьей минуте после удара в верхний угол полузащитника "Динамо" Артура Юсупова, который отразил вратарь красно-белых Максименко. "Спартак" ответил двумя подходами к воротам Шунина, однако довести до завершающего удара атаки не удалось. У "Динамо" впереди получалось играть опаснее - в перекладину пришелся удар нападающего Рамиля Шейдаева на 20-й минуте.

Отсутствие креатива в атаке "Спартака" и слаженная игра защитников "Динамо" не позволяли мячу часто оказываться в штрафной Шунина, дело до ударов в створ не доходило. Ситуация усугубилась на 35-й минуте, когда красную карточку за грубое нарушение на вратаре получил аргентинский нападающий "Спартака" Понсе. Численное преимущество "Динамо" не принесло результатов в первом тайме, и футболисты обеих команд отправились на перерыв с нулевым счетом на табло.

После перерыва Кононов выпустил вместо Ананидзе немецкого нападающего Шюррле. Первый удар в составе "Спартака" немец нанес на 48-й минуте матча, но Шунин был на месте. Во втором тайме у красно-белых более активно стал работать правый фланг, где играл Зелимхан Бакаев, которому периодически удавалось проникать в штрафную, но защитники "Динамо" успевали в последний момент прерывать опасные удары и прострелы.

Несмотря на численное преимущество, "Динамо" продолжало играть, как в первом тайме. Первый голевой момент возник только на 53-й минуте, когда после подачи углового Кирилл Панченко пробил чуть выше ворот, а спустя три минуты прекрасную реакцию после удара под перекладину продемонстрировал Максименко. К середине второго тайма "Динамо" стало больше владеть мячом, но игра подопечных Хохлова не стала интереснее, даже появление новичка бело-голубых Н'Жи не приводило к голевым моментам. У "Спартака" тоже ничего не получалось впереди за исключением нескольких контратак в самой концовке.