Глава iNADO: решение о восстановлении Российского антидопингового агентства было верным

ТАСС, 3 августа. Председатель института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск назвал правильным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Слова Аска приводит Insidethegames.

"WADA следует похвалить за то, что оно получило доступ к базе данных московской лаборатории, - сказал Аск. - Не секрет, что у нас были различные мнения относительно того, был ли этот шаг верным, но спор, как мне кажется, был основан на недостатке коммуникации со стороны WADA, а не на самом решении. Но мы можем извлечь урок из этого дела, и на текущий момент я считаю, что WADA поступило верно".

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации.

20 сентября 2018 года исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. 22 января исполком WADA подтвердил восстановление РУСАДА в правах.