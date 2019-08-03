Кононов: тренеры ФК "Спартак" рисковали, выпустив Шюррле в матче с "Динамо"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб футбольного клуба "Спартак" рисковал, выпустив на поле немецкого нападающего Андре Шюррле в матче четвертого тура Российской премьер-лиги с "Динамо". Об этом на послематчевой пресс-конференции в субботу рассказал главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

Футболисты "Спартака" сыграли вничью на "Открытие-Арене" с "Динамо" со счетом 0:0 в матче четвертого тура чемпионата России. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Шюррле дебютировал в РПЛ, выйдя на замену вместо полузащитника Джано Ананидзе на 46-й минуте, на тот момент красно-белые играли в меньшинстве после удаления на 35-й минуте Эсекьеля Понсе. Немецкий нападающий перешел в "Спартак" 31 июля на правах аренды, соглашение с 28-летним футболистом заключено до окончания нынешнего сезона с возможностью выкупа.

"Был риск выпустить Шюррле после единственной проведенной тренировки. Но мне нужен был игрок, который будет искать свободные зоны для контратак", - сказал Кононов.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский "Фулхэм" на правах аренды, проведя за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз.