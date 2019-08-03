Российские волейболистки победили канадок во втором матче олимпийского отбора

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады во втором матче квалификационного турнира к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. Встреча прошла во дворце спорта "Янтарный" в Калининграде.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:13, 25:21, 25:22) в пользу россиянок. В другом матче группы Е сборная Южной Кореи переиграла команду Мексики со счетом 3-0.

После второго тура в группе Е сборные России и Южной Кореи имеют по шесть очков, команды Канады и Мексики - 0 очков. В заключительном туре сборная России встретится с командой Южной Кореи, канадские волейболистки сыграют против мексиканских спортсменок, оба матча состоятся воскресенье. Все матчи группы Е проходят в Калининграде.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года. Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Соревнования пройдут в Токио с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года женская сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив будущему серебряному призеру турнира - сборной Сербии (0-3).