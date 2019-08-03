Нападающий "Спартака" Шюррле заявил, что психологически готов играть за команду

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Андре Шюррле заявил, психологически готов к игре за красно-белых. Об этом Шюррле заявил журналистам после матча.

Встреча, проходившая на "Открытие-Арене", завершилась со счетом 0:0. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии форвард Андре Шюррле дебютировал в Российской премьер-лиге, выйдя на замену вместо полузащитника Джано Ананидзе в перерыве. 28-летний Шюррле перешел в российский клуб 31 июля на правах аренды из дортмундской "Боруссии", соглашение между клубами рассчитано на один год.

"Мне нужно еще немного времени, чтобы физически подготовиться, но психологически я готов точно. Тренер вчера и сегодня подходил, спрашивал, сколько я могу сыграть, я отвечал, что минут 15-20, в итоге, смог сыграть 45 [минут]. Я подбадривал игроков во время игры, мы все допускаем ошибки, но надо поднимать голову и идти дальше. Мне есть чем поделиться с игроками, надеюсь, мой опыт пойдет только на пользу", - сказал Шюррле.

Он отметил, что ему понравилась атмосфера на трибунах и поддержка болельщиков. "Великолепная атмосфера на трибунах, впечатления просто захватывающие, хочется все время играть на таком стадионе с такими болельщиками. Я чувствую любовь болельщиков и партнеров, поэтому хочется как можно быстрее набрать форму и помогать команде. Менталитет болельщиков "Спартака" и "Боруссии" похож по накалу страстей, все 90 минут болельщики гонят свою команду вперед", - добавил Шюррле.

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, имея в активе пять очков. "Динамо" расположилось строчкой выше с тем же числом очков. В пятом туре "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 11 августа, "Динамо" в тот же день дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом".