Старцева: российские волейболистки допускали ошибки в матче против сборной Канады

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу допускала ошибки во втором матче против канадок отборочного турнира Олимпийских игр. Такое мнение в субботу высказала журналистам капитан российской команды Евгения Старцева.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:13, 25:21, 25:22) в пользу россиянок. В другом матче группы Е сборная Южной Кореи переиграла команду Мексики со счетом 3-0.

"Матч был напряженный, канадки показали хорошую игру. Мы достаточно редко с ними играем, но готовились к тому, что они сыграют хорошо. У нас не все сегодня получалось, были ошибки и разные моменты", - отметила Старцева.

"Завтра - день икс, все прекрасно все понимают и знают Южную Корею. У них есть яркий лидер, но в целом это очень хорошая сборная. Азиатские команды отличаются хорошей защитой, они техничные. Да, у них травмировались две связующие, но несмотря на это, они выиграли тут два матча", - добавила спортсменка.

После второго тура в группе Е сборные России и Южной Кореи имеют по шесть очков, команды Канады и Мексики - 0 очков. В третьем и заключительном туре сборная России встретится с командой Южной Кореи, канадские волейболистки сыграют против мексиканских спортсменок, оба матча состоятся в воскресенье. Все матчи группы Е пройдут в Калининграде.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.