Главный тренер канадской сборной отметил хорошую атаку российских волейболисток

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу продемонстрировала отличную игру в атаке в матче со сборной Канады в отборочном турнире к Олимпийским играм 2020 года. Такое мнение в субботу высказал журналистам тренер канадской команды Томас Блэк.

Матч прошел в Калининграде и завершился со счетом 3-0 (25:13, 25:21, 25:22) в пользу россиянок. В другом матче группы Е сборная Южной Кореи переиграла команду Мексики со счетом 3-0.

"Это была очень сложная игра, поздравляю россиянок с победой. Завтра увидим, кто же сильнее - российская или южнокорейская команда, - сказал Блэк. - Россиянки переиграли нас в некоторых моментах, отлично действовали в атаке. Психологическое состояние у нас было отличное, мы смогли перебороть все проблемы, что возникли у нас из-за травм спортсменок".

"Тут замечательная атмосфера, прекрасные болельщики. Нам действительно очень понравилось играть в Калининграде", - добавил специалист.

После второго тура в группе Е сборные России и Южной Кореи имеют по шесть очков, команды Канады и Мексики - 0 очков. В третьем и заключительном туре сборная России встретится с командой Южной Кореи, канадские волейболистки сыграют против мексиканских спортсменок, оба матча состоятся в воскресенье. Все матчи группы Е пройдут в Калининграде.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.