Футболист "Спартака" Зобнин извинился за упущенный момент в конце матча с "Динамо"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин принес извинения партнерам по команде за упущенный момент в концовке домашнего матча четвертого тура Российской премьер-лиги против столичного "Динамо". Об этом журналистам заявил сам 25-летний футболист.

Игра прошла в субботу на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась со счетом 0:0. На 35-й минуте за грубый фол против вратаря Антона Шунина был удален нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе.

"Думаю, что сегодня Спартак заслужил ничью, мы не думали, что будет удаление, - сказал Зобнин. - Пришлось серьезно перестраивать игру, во втором тайме мы играли от обороны на контратаках. Выход Андре Шюррле помог, он хорошо играл в пас, создавал моменты, цеплялся за мяч, хотя он мало времени провел с командой. Он хорошо адаптируется, мы его приняли, я думаю, что европейские футболисты всегда быстрее адаптируются".

На 85-й минуте встречи Зобнин вместе с тремя партнерами убежал в контратаку против двух защитников "Динамо", полузащитник пробил выше ворот. "У меня в концовке был момент, но я его не использовал, приношу свои извинения команде и Мирзову, на которого мог отдать пас. Надо дальше работать, тренироваться", - добавил Зобнин.

После четырех матчей "Спартак" занимает девятое место, имея в активе пять очков, "Динамо" расположилось на строчку выше с таким же количеством очков. В следующем туре 10 августа бело-голубые примут на своем поле действующего чемпиона России санкт-петербургский "Зенит", а днем позже "Спартак" в гостях сыграет против грозненского "Ахмата".