СМИ: Международная ассоциация бокса может перенести выборы президента организации

ТАСС, 4 августа. Международная ассоциация бокса (AIBA) рассмотрит предложение о переносе внеочередного конгресса, на котором могли пройти выборы президента, на более поздний срок. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Конгресс должен был пройти 15 ноября в Лозанне (Швейцария).

По информации портала, некоторые члены исполкома настаивают на переносе выборов с ноября на более поздний срок, установленный на март 2020 года. Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу остается за AIBA.

"Мы должны сосредоточиться на вещах, которые мы можем контролировать, прежде всего, чтобы совместно найти решения финансовых проблем AIBA. Управленческие решения будут предоставлены нам МОК [Международным олимпийским комитетом], и исполнительный комитет будет решать - принимать условия или не соглашаться с ними. Но AIBA не сможет принять такое решение, если исполнительный комитет не сумеет объединиться. Поэтому еще один акцент должен быть сделан на том, чтобы создать все необходимое для единства исполнительного комитета AIBA".

Исполняющим обязанности президента организации является марокканец Мохаммед Мустасан, который был избран на предыдущем исполкоме AIBA. Он сменил на посту Гафура Рахимова. Согласно уставу организации, новый президент должен быть определен в течение года со дня избрания временного руководителя структуры. При этом в уставе есть пометка, что конгресс может выбрать дату собрания раньше в случае форс-мажора или непредвиденных обстоятельств.

МОК лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. В мае Рахимов покинул пост президента AIBA.