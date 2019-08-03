Еще один шаг к Играм. Российские волейболистки одержали вторую победу в квалификации ОИ

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады во втором матче квалификационного турнира группы Е к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. Матч в Калининграде завершился со счетом 3-0 (25:13, 25:21, 25:22) в пользу россиянок.

Российская команда уверенно переиграла канадскую сборную в первом сете. Но во второй и третьей партиях канадки не позволили подопечным Вадима Панкова обеспечить себе комфортное преимущество, отпуская россиянок максимум на два балла вперед, а периодически даже ведя в счете. Но, несмотря на серьезное сопротивление соперниц, сборная России сумела одержать вторую подряд победу со счетом 3-0.

"Важно, что победили сегодня с таким счетом, экономим силы. Во втором и третьем сете был довольно близкий счет, но это говорит о том, что канадская команда очень хорошая. Они не стесняются, рискуют, великолепно нападают, играют комбинации. Для нас это было неприятно", - сказал Панков после завершения матча.

"Матч был напряженный, канадки показали хорошую игру. Мы достаточно редко с ними играем, но готовились к тому, что они сыграют хорошо. У нас не все сегодня получалось, были ошибки", - поделилась своим мнением капитан сборной России Евгения Старцева.

Капитан сборной Канады Кайла Ричи после матча подчеркнула, что команде не хватило трех партий в матче. "Нам потребовалось немного времени, чтобы освоиться в игре, первый сет был нужен, чтобы настроиться и начать играть. Хотелось бы сыграть против российской команды больше, чем три сета, все стало удаваться в третьей партии, но, к сожалению, не получилось, - отметила Ричи. - Тут прекрасный зал, почти полные трибуны и шикарная атмосфера".

Главный соперник впереди

В другом матче группы Е сборная Южной Кореи переиграла команду Мексики со счетом 3-0. После второго тура сборные России и Южной Кореи имеют по шесть очков, команды Канады и Мексики не набрали баллов. В третьем и заключительном туре сборная России встретится с командой Южной Кореи, канадские волейболистки сыграют против мексиканских спортсменок.

Панков отметил, что самое сложное у сборной еще впереди. Именно южнокорейских спортсменок специалист назвал главным соперником российской команды. Обе сборные не потерпели ни одного поражения в отборочном турнире и разыграют путевку на Олимпийские игры в очном противостоянии.

"Завтра - день икс, все прекрасно все понимают и знают Южную Корею. У них есть яркий лидер, но в целом это очень хорошая сборная. Азиатские команды отличаются хорошей защитой, они техничные. Да, у них травмировались две связующие, но несмотря на это, они выиграли тут два матча", - отметила капитан сборной России Евгения Старцева.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года. Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований.

Соревнования пройдут в Токио с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года женская сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив будущему серебряному призеру турнира - сборной Сербии (0-3).