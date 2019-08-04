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НБА

Клуб НБА "Голден Стэйт" объявил о подписании нового контракта с Дрэймондом Грином

За четыре года форвард заработает $100 млн
Дрэймонд Грин AP Photo/Ben Margot
Описание
Дрэймонд Грин
© AP Photo/Ben Margot

ТАСС, 4 августа. Форвард Дрэймонд Грин подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Подробности соглашения официально не опубликованы. Ранее ESPN сообщил, что Грин подписал четырехлетний контракт на $100 млн. Соглашение начнет действовать с сезона-2020/21, за следующий сезон баскетболист заработает $18,5 млн по старому контракту.

Грину 29 лет, он был выбран "Голден Стэйт" на драфте 2012 года под 35-м номером. По итогам сезона-2016/17 был назван лучшим оборонительным игроком ассоциации, входил в символическую сборную звезд защиты в каждом из последних пяти сезонов. "Голден Стэйт" с Грином в составе трижды стал чемпионом и пять раз играл в финале плей-офф. Его средние статистические показатели за карьеру - 9,1 очка, 6,9 подбора, 4,9 передачи.

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