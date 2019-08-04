"Торпедо" победило "Армавир" в матче шестого тура Олимп-ФНЛ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Торпедо" обыграли "Армавир" со счетом 2:1 в матче шестого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча проходила на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

В составе хозяев голами отметились Артур Галоян (7-я минута) и Игорь Лебеденко (61). В составе "Армавира" единственный мяч забил Амур Калмыков (31). "Армавир" довел безвыигрышную серию до пяти матчей. "Торпедо" сумело одержать четвертую победу в чемпионате.

"Торпедо" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Армавир" с пятью баллами идет 16-м. В следующем туре "Торпедо" на выезде сыграет с владивостокским "Лучом", "Армавир" в тот же день дома встретится с "Чайкой" из Ростовской области. Все матчи седьмого тура пройдут 10 августа.

Результаты других матчей тура:

"Чайка" (Ростовская область) - "Нижний Новгород" - 0:0;

"Краснодар-2" - "Ротор" (Волгоград) - 0:1;

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:2;

"Факел" (Воронеж) - "Мордовия" (Саранск) - 2:1;

"Шинник" (Ярославль) - "Авангард" (Курск) - 1:3;

"Томь" (Томск) - "Енисей" (Красноярск) - 0:0;

"Чертаново" (Москва) - "Химки" - 0:0;

"Луч" (Владивосток) - "Спартак-2" (Москва) - 2:4;

"СКА-Хабаровск" - "Балтика" (Калиниград)- 2:0.