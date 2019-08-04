Дронова и Климова победили в мэдисоне на чемпионате России по велоспорту на треке

ТАСС, 4 августа. Тамара Дронова из Москвы и Диана Климова из Тульской области одержали победу в дисциплине мэдисон на чемпионате России по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Второе место заняли Дарья Малькова (Санкт-Петербург) и Мария Ростовцева (Тульская область), третье - Мария Аверина и Александра Гончарова (обе - Тульская область).

В командном спринте на 500 метров у женщин победу одержали Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Екатерина Роговая (все - Москва). Войнова и Шмелева установили рекорд России в этой дисциплине - 32,295 секунды. Серебряными призерами стали Наталья Антонова, Екатерина Гниденко и Анастасия Сухарева (Санкт-Петербург / Тульская область), бронзовыми - Ксения Андреева, Яна Тыщенко и Серафима Гришина (Москва / Тульская область).

В мужских соревнованиях в командном спринте на 750 метров первыми стали Кирилл Лий, Алексей Ткачев и Павел Якушевский (все - Санкт-Петербург), вторыми - Денис Дмитриев, Шейн Алан Перкинс, Александр Шарапов и Никита Шуршин (все - Москва), третьими - Даниил Комков, Алексей Носов, Павел Ростов и Александр Дубченко (все - Тульская область).

Двукратный чемпион мира на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс в 2017 году получил российское гражданство.

Чемпионат России по велоспорту на треке проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 8 августа.