ЦСКА одержал победу над "Рубином" в матче Российской премьер-лиги

ТАСС, 4 августа. Футболисты ЦСКА победили казанский "Рубин" со счетом 1:0 в гостевом матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на резервной арене казанского клуба - стадионе "Центральный" в присутствии 20791 зрителя.

Единственный гол после передачи Марио Фернандеса забил Федор Чалов (41-я минута), признанный лучшим игроком матча. На 60-й минуте грузинский нападающий "Рубина" Бека Микелтадзе получил желтую карточку, которая стала для него первой в составе казанского клуба. На 65-й минуте из-за повреждения поле покинул полузащитник "Рубина" Павел Могилевец, вместо него на поле вышел полузащитник Николай Кипиани, который дебютировал в РПЛ. Забитый мяч стал для 21-летнего Чалова вторым в текущим сезоне и 29-м в матчах чемпионата России.

"Рубин" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. ЦСКА довел победную серию до трех матчей, последний раз они потеряли очки в гостевом матче первого тура против "Крыльев Советов" (0:2).

Последний раз на стадионе "Центральный" команды встречались 4 августа 2013 года (0:0). За последние пять сезонов чемпионата России ЦСКА в третий раз одерживает победу в Казани со счетом 1:0, все три раза футболисты московского клуба забивали победный мяч в первом тайме. "Рубин" и ЦСКА встречались в 41-й раз в истории, на счету московского клуба 23 победы, 11 раз сильнее оказывались футболисты казанского клуба, еще семь поединков завершились вничью.

В турнирной таблице после четырех туров ЦСКА поднялся на вторую строчку, имея в активе девять очков. "Рубин" расположился на четвертом месте, набрав семь очков.

В пятом туре "Рубин" на выезде сыграет с "Краснодаром", матч пройдет 10 августа. ЦСКА днем позже дома примет "Сочи".