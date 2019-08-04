Футболистка "Чертаново" Березина умерла в возрасте 21 года

ТАСС, 4 августа. Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить", - говорится в сообщении.

Березина является воспитанницей "Чертаново", в системе клуба она находилась 11 лет. В составе клуба футболистка неоднократно выигрывала чемпионаты России разных возрастных категорий, а также доходила до финала Кубка страны. За молодежную сборную России она провел 15 матчей, забив 8 голов.