"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 4 августа. Футбольный клуб "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, которая прошла на стадионе "Фишт", посетило 11 103 зрителя.

В стартовом составе "Сочи" дебютировал голкипер Сослан Джанаев. Первый символический удар в матче нанес защитник сборной России по хоккею и санкт-петербургского СКА Артем Зуб. Лучших игроком матча был признан защитник "Сочи" Иван Миладинович.

"Сочи" набрал первое очко в премьер-лиге. Дебютант высшего дивизиона проиграл на старте чемпионата три матча. При этом сочинский клуб по-прежнему не забил ни одного гола.

В турнирной таблице "Уфа" занимает 11-е место, набрав четыре очка. "Сочи" идет на 15-м месте.

В пятом туре "Сочи" на выезде сыграет с московским ЦСКА 11 августа. "Уфа" в тот же день в гостях встретится с тульским "Арсеналом".