"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 4 августа. Футбольный клуб "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, которая прошла на стадионе "Фишт", посетило 11 103 зрителя.
В стартовом составе "Сочи" дебютировал голкипер Сослан Джанаев. Первый символический удар в матче нанес защитник сборной России по хоккею и санкт-петербургского СКА Артем Зуб. Лучших игроком матча был признан защитник "Сочи" Иван Миладинович.
"Сочи" набрал первое очко в премьер-лиге. Дебютант высшего дивизиона проиграл на старте чемпионата три матча. При этом сочинский клуб по-прежнему не забил ни одного гола.
В турнирной таблице "Уфа" занимает 11-е место, набрав четыре очка. "Сочи" идет на 15-м месте.
В пятом туре "Сочи" на выезде сыграет с московским ЦСКА 11 августа. "Уфа" в тот же день в гостях встретится с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|2
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|3
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|4
|Рубин
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|5
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|8
|Арсенал
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|9
|Динамо
|4
|1
|2
|1
|3-2
|5
|10
|Спартак
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|11
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|12
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|6-7
|3
|13
|Тамбов
|4
|1
|0
|3
|4-5
|3
|14
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|15
|Сочи
|4
|0
|1
|3
|0-6
|1
|16
|Оренбург
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0