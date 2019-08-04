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Футбол в России

"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
Сильвестр Игбун ("Уфа") и Иван Новосельцев ("Сочи") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Сильвестр Игбун ("Уфа") и Иван Новосельцев ("Сочи")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 4 августа. Футбольный клуб "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, которая прошла на стадионе "Фишт", посетило 11 103 зрителя.

В стартовом составе "Сочи" дебютировал голкипер Сослан Джанаев. Первый символический удар в матче нанес защитник сборной России по хоккею и санкт-петербургского СКА Артем Зуб. Лучших игроком матча был признан защитник "Сочи" Иван Миладинович.

"Сочи" набрал первое очко в премьер-лиге. Дебютант высшего дивизиона проиграл на старте чемпионата три матча. При этом сочинский клуб по-прежнему не забил ни одного гола.

В турнирной таблице "Уфа" занимает 11-е место, набрав четыре очка. "Сочи" идет на 15-м месте.

В пятом туре "Сочи" на выезде сыграет с московским ЦСКА 11 августа. "Уфа" в тот же день в гостях встретится с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит43107-210
2ЦСКА43014-39
3Ростов42209-78
4Рубин42113-27
5Локомотив42115-47
6Краснодар42117-47
7Урал42118-67
8Арсенал42117-67
9Динамо41213-25
10Спартак41213-45
11Уфа41126-74
12Крылья Советов41036-73
13Тамбов41034-53
14Ахмат31021-43
15Сочи40130-61
16Оренбург30032-60
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