Президент ВФВ Шевченко заявил, что в игре сборной России есть объективные проблемы

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что в игре женской сборной России есть объективные технические проблемы. Об этом он заявил журналистам после матча.

Женская сборная России по волейболу со счетом 3-2 обыграла команду Южной Кореи в заключительном, третьем матче мирового квалификационного турнира к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года, завоевав путевку на турнир.

"Первые два сета сборная России играла не в свойственной для себя манере, видимо, сказывалось серьезное напряжение. Слава богу, что переломили игру, в концовке матча было уже понятно, что мы превосходим Корею по многим показателям, первые два сета я списываю на психологическую перегрузку. Проблемы в игре у нас есть, они объективные, технические. Нам надо грамотно разобраться с ними и резко улучшить свою игру к Олимпиаде", - сказал Шевченко.

Шевченко отметил, что второй отборочный турнир для российской команды проходил бы сложнее, нежели первый. "Второй олимпийский отборочный турнир был бы сложнее. А когда ты за год до турнира уже в августе на Олимпиаде - это огромный плюс для команды в психологическом плане. Сейчас наша задача - продолжить работу над улучшением игры", - добавил президент ВФВ. В прошлом квалификационном отборе, который проходил с 2015 по 2016 годы, россиянки сумели получить лицензию после победы на европейском квалификационном турнире.

Всего в Играх-2020 примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Также олимпийские лицензии завоевали команды США, Бразилии и Китая, которые одержали победу в своих группах в мировом отборочном турнире. Еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года. Соревнования пройдут в Токио с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года женская сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив будущему серебряному призеру турнира - сборной Сербии (0-3). Сборная России дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004). Также россиянки один раз занимали четвертое место (1996) и трижды становились пятыми (2008, 2012, 2016).