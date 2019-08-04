Панков: воля к победе и фортуна помогли российским волейболисткам отобраться на ОИ-2020

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Удача и воля к победе помогли российским волейболисткам победить в третьем матче отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года. Такое мнение в воскресенье журналистам высказал главный тренер команды Вадим Панков.

Матч со сборной Южной Кореи завершился со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) в пользу команды России. По ходу третьего сета россиянки уступали с отрывом в пять очков. В другом матче группы Е сборная Мексики уступила команде Канады со счетом 0-3.

"Отступать было некуда, игра практически завершалась, мы рискнули подачей, определили нападение, удачно закрыли блоком. Это фортуна, которая позволила нам попасть на Олимпийские игры, я бесконечно рад. Такое бывает, наверно, раз в жизни, раз в 15-20 лет. Сегодня была сказка со счастливым концом, поздравляю всех, но мы двигаемся дальше", - сказал Панков после завершения матча.

"Так бывает, это спорт, когда соперник отрабатывает, как машина, и у них все получается, а у нас просто рушилась игра, мы не могли собраться в кулак и выполнить установки. Мы смогли вытащить этот матч, это счастье, домашнее счастье, что мы в Калининграде. Сегодня были единым целым", - отметил Панков.

Тренер отметил, что волейболистки не смогли собраться в начале встречи, что отразилось на счете. "У Гончаровой игра не получалась в начале, Старцева была тяжелая сегодня, Фетисова в двух сетах не участвовала на блоке, потом заиграла, все пошло, заиграли абсолютно нормально, как всегда. Были растеряны, но это урок для меня. Были тяжеловаты, недвижимы, только воля к победе позволила разыграться, выиграть этот невозможный сет", - заключил специалист.

Россиянки заняли первое место в группе Е с восемью очками, одержав победы во всех трех матчах и завоевав путевку на Олимпиаду-2020. Второе место заняли волейболистки Южной Кореи, набравшие семь очков. Третьими стали канадки (3), четвертыми - мексиканки (0).

Шансы в европейском отборе

В мировом олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп, победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры. Также олимпийские лицензии завоевали команды США, Бразилии и Китая, которые одержали победу в своих группах в мировом отборочном турнире. Еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.

"Европейский отбор очень тяжелый, пришлось бы играть с командами Нидерландов, Польши, Германии, Бельгии, Турции. Это очень сложно, тем более отбор сейчас пройдет в Турции. Такая задача решалась бы тяжело", - считает Панков.

Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Соревнования пройдут в Токио с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года женская сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив будущему серебряному призеру турнира - сборной Сербии (0-3). Сборная России дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004). Также россиянки один раз занимали четвертое место (1996) и трижды становились пятыми (2008, 2012, 2016).