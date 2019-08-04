Кузюткин: женской сборной России для успеха на ОИ нужен доигровщик высокого уровня

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Женской сборной России по волейболу для удачного выступления на Олимпийских играх 2020 года нужно иметь еще одного доигровщика уровня Натальи Гончаровой и Ксении Парубец. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Кузюткин.

Сборная России выиграла отборочный турнир к Олимпиаде в Калининграде, в решающем матче обыграв команду Южной Кореи со счетом 3-2, уступая по ходу игры со счетом 0-2 по партиям. Самой результативной у россиянок стала Гончарова, набравшая 20 очков.

"Нам не хватает одного хорошего доигровщика уровня Гончаровой и Парубец. Считаю, что в этом есть резерв в игре команды. Думаю, что Ирина Воронкова способна подойти к Играм в хорошей форме. Вливание новых игроков обязательно будет, я не сомневаюсь", - сказал Кузюткин.

По словам специалиста, сборная России играла неплохо весь матч, несмотря на проигрыш первых двух партий. "Нет ни одного игрока, которого бы я отругал, просто кореянки сыграли здорово. Мы в нужный момент сумели собраться, а кореянки сыграли неудачно", - отметил он.

Женский олимпийский турнир в Токио пройдет с 26 июля по 9 августа.