В Киеве стартует ЧЕ по прыжкам в воду, на котором будут разыграны олимпийские лицензии

ТАСС, 5 августа. Чемпионат Европы по прыжкам в воду, на котором определятся обладатели путевок на Олимпиаду-2020 в четырех индивидуальных дисциплинах, пройдет в Киеве с 5 по 11 августа. Квоты будут разыграны в прыжках с трехметрового трамплина и вышки (10 м) среди мужчин и женщин.

Сборную России на турнире, где спортсмены из 24 стран разыграют 12 комплектов медалей, представят Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер, Виктор Минибаев, Руслан Терновой, Александр Белевцев, Илья Молчанов, Денис Клюкин, Кристина Ильиных, Ульяна Клюева, Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева и Виталия Королева.

На июльском чемпионате мира в южнокорейском Кванджу мужская команда России завоевала четыре лицензии: две - в прыжках с трехметрового трамплина, одну - в прыжках с вышки, одну - в синхронных прыжках с вышки.

Как отметила в беседе с ТАСС главный тренер команды Светлана Моисеева, для мужской команды этот старт станет возможностью повысить свой профессиональный уровень, "спрыгаться" в синхроне, в отличие от женской команды, которой предстоит борьба за лицензии и в прыжках с трамплина, и в прыжках с вышки. Для этого спортсменкам будет нужна только победа. "У девочек лицензий нет, поэтому свой шанс в Киеве постараются использовать Ильиных и Клюева на трамплине, Тимошинина и Беляева на вышке", - рассказала Моисеева.

Тренер рассказала, что сборная России, уже прибывшая в Киев, всем довольна: "Приехали, разместились, живем в двух минутах от бассейна, где проходят соревнования. Питание отличное, все здорово, организация хорошая".

На последнем чемпионате Европы по водным видам спорта, который в 2018 году состоялся в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта в Глазго, российские прыгуны в воду завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Победителями были Бондарь в прыжках с вышки, Бондарь/Минибаев в синхронных прыжках с вышки, Мария Полякова в прыжках с метрового трамплина, Шлейхер/ Тимошинина в прыжках с вышки в миксте, Кузнецов/Захаров - в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.