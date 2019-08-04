"Бенфика" разгромила "Спортинг" и в восьмой раз выиграла Суперкубок Португалии по футболу

ТАСС, 5 августа. Футболисты "Бенфики" со счетом 5:0 обыграли "Спортинг" в матче за Суперкубок Португалии. Встреча прошла в Фару на стадионе "Алгарве" в присутствии 28636 зрителей.

Голы в матче забили Рафаэль Силва (40-я минута), Пицци (60, 75), Алекс Гримальдо (64) и Чикиньо (90+1). На 89-й минуте главный арбитр встречи Нуну Алмейда за вторую желтую карточку удалил полузащитника "Спортинга" Идриссу Думбия, ранее выступавшего за грозненский "Ахмат".

Суперкубок Португалии был учрежден в 1979 году, ранее он назывался Кубок Империи. "Бенфика" играла в матче за Суперкубок на правах чемпиона страны, "Спортинг" стал участником матча, выиграв Кубок Португалии.

В предыдущий раз в матче за Суперкубок "Бенфика" побеждала "Спортинг" со счетом 5:0 в 1964 году. Всего команды в рамках Суперкубка страны встречались шесть раз, "Бенфика" одержала две победы, "Спортинг" выиграл четыре раза. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит "Порту", который побеждал 21 раз. На счету "Спортинга" восемь побед в Суперкубке страны.

В следующем матче 10 августа "Бенфика" сыграет с "Пасуш де Феррейра" в рамках первого тура чемпионата Португалии, "Спортинг" днем позднее встретится с "Маритиму".